Ruedi Studer Bundeshaus-Redaktor

Ruedi Studer Bundeshaus-Redaktor

Mit der 13. AHV-Rente steht bei der Altersvorsorge ein Ausbau in Milliardenhöhe an. Doch der Bundesrat wälzt auch Sparpläne in der AHV: Die Hinterlassenenrenten will er massiv beschränken und so bis 2030 jährlich bis zu 350 Millionen Franken bei der AHV sparen. Längerfristig werden sich die Einsparungen gar auf gegen eine Milliarde Franken steigen.

Witwen und Witwer sollen nämlich künftig keine lebenslangen Hinterlassenenrenten mehr erhalten. Eine Rente erhalten sie nur noch bis zum 25. Geburtstag des jüngsten Kindes. Länger nur, wenn ein erwachsenes Kind mit Behinderung betreut wird. Verwitwete Frauen und Männer werden gleichgestellt: Neu würden die Gelder anhand der Betreuungs- und Erziehungszeit ausbezahlt – unabhängig vom Geschlecht und vom Zivilstand der Betroffenen.

Laufende Renten für Witwen ab 55-jährig bleiben zwar bestehen. Jüngeren Verwitweten ohne unterhaltsberechtigte Kinder soll die heutige Rente aber nach einer Übergangsphase von zwei Jahren gestrichen werden.

Das sieht die Revision vor, die der Bundesrat am Mittwoch zuhanden des Parlaments verabschiedet hat. Noch vom früheren SP-Bundesrat Alain Berset (52) aufgegleist, muss nun die seit Anfang Jahr neu als Sozialministerin amtierende Elisabeth Baume-Schneider (60) das Geschäft vertreten.

Erneut Baume-Schneider gegen SP

Einmal mehr gegen die eigene Partei. Die SP hat bereits in der Vernehmlassung Widerstand angekündigt. Zwar stösst das Gleichstellungsziel auch im links-grünen Lager auf Zustimmung. Doch den Sozialdemokraten stösst sauer auf, dass die Reform zu einem finanziellen Abbauprogramm umfunktioniert werde.

Auch der Verwitweten-Verein Aurora kritisiert die Vorlage. «Indem die Gleichstellungsvorlage parallel als Sparvorlage herhält, wird damit eine indirekte Diskriminierung der Frauen geschaffen», monierte er in der Vernehmlassung und warnte: «Die vorgesehene leichte Verbesserung der Situation von hinterlassenen Vätern geht einher mit einer massiven Verschlechterung für die hinterlassenen Mütter.»

Bei den bürgerlichen Parteien hingegen stösst der Abbau der Witwenrenten auf offene Türen. Die SVP etwa erachtet die Abschaffung der lebenslänglichen Witwenrente «als längst fälligen Schritt».

Strassburg als Auslöser

Ins Rollen gebracht hat die Reform ein Entscheid des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Strassburg. Dieser hatte die Schweiz verurteilt, weil Frauen und Männer nicht gleichbehandelt worden sind. So erhielten Witwen etwa lebenslang Unterstützung, Witwer nur, bis das jüngste Kind volljährig war. Derzeit gilt eine Übergangslösung, doch nun will der Bund eine definitive Lösung. Geplant ist, dass die Neuregelung ab 2026 in Kraft tritt.