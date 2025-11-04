DE
Kantonsrat genehmigt Betrag
Kanton Solothurn unterstützt Stahl Gerlafingen AG mit 4,6 Millionen

Der Kanton Solothurn unterstützt Stahl Gerlafingen mit 4,6 Millionen Franken. Der Kantonsrat genehmigte den Beitrag mit 63 zu 24 Stimmen, trotz Bedenken der Finanzkommission. Diese Hilfe ist Voraussetzung für eine gleichwertige Unterstützung durch den Bund.
Publiziert: vor 16 Minuten
|
Aktualisiert: vor 7 Minuten
"Stahl Gerlafingen muss bleiben", hiess es im vergangenen November bei einer Protestkundgebung.
Foto: MARCEL BIERI

Darum gehts

  • Kanton Solothurn unterstützt Stahl Gerlafingen mit 4,6 Millionen Franken
  • Kantonsrat genehmigt Unterstützungsbeitrag trotz geteilter Meinungen in Parteien

  • Hilfe ist Voraussetzung für eine gleichwertige Unterstützung durch den Bund

Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Der Kanton Solothurn hilft Stahl Gerlafingen mit 4,6 Millionen Franken aus. Der Kantonsrat hat den vom Regierungsrat beantragten Unterstützungsbeitrag am Dienstag mit 63 Ja- zu 24 Neinstimmen genehmigt.

Die Beteiligung des Kantons ist Voraussetzung dafür, dass sich auch der Bund mit einem Beitrag in selber Höhe beteiligt. Die Übernahme eines Teils der Stromkosten während vier Jahren war im Kantonsrat nicht unbestritten: Dagegen stimmte die GLP, dafür waren SP und Grüne. Geteilter Meinung waren SVP, FDP und Mitte/EVP.

Finanzkommission war dagegen

Die Finanzkommission des Kantonsrates hatte die finanzielle Hilfe mehrheitlich abgelehnt. Es handle sich für den Kanton um viel Geld – und dieses werde die nachhaltigen strukturellen Probleme des Unternehmens kaum lösen.

Die Umwelt-, Bau- und Wirtschaftskommission hatte sich hingegen mehrheitlich für die Unterstützung ausgesprochen, da die Stahl Gerlafingen AG sowohl für die Region als auch für die ökologische Zukunft der Schweiz von grosser Bedeutung sei.

