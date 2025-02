Jungparteien in Elefantenrunde «Die Schweiz trägt Verantwortung für die Krise, in der wir uns befinden»

Die Jungen Grünen haben am 9. Februar am Abstimmungssonntag eine Niederlage eingefahren: Ihre Umwelt-Initiative wird klar abgelehnt. Die Jungparteien liefern sich im Anschluss in der Elefantenrunde einen Schlagabtausch. Die Zukunft und die Klimakrise sind Thema.

