Am 17. April trafen sich Schweizer Top-Unternehmer und eine hochrangige chinesische Delegation in Bern. Doch die Medien wurden ausgeschlossen – auf Wunsch der Schweizer Firmen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Am 17. April trafen Schweizer Unternehmen und Chinas Delegation in Bern zusammen

Medien wurden ausgeschlossen, auf Wunsch Schweizer Unternehmen, trotz Einladung der Botschaft

Schweizer Unternehmen streben vermehrt Zusammenarbeit mit China an War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Myret Zaki

Die Geschäfte zwischen Schweizer Unternehmen und China nehmen zu. Doch die Öffentlichkeit soll davon offenbar nicht zu viel erfahren. Bei einer kürzlich in Bern stattfindenden Veranstaltung waren eine Blick-Journalistin und mehrere andere Reporter vor Ort. Sie wurden rausgeschmissen.

Konkret veranstalteten die chinesische Botschaft und die Chinesisch-Schweizerische Handelskammer (SCCC) vergangene Woche einen Runden Tisch zwischen führenden Schweizer Unternehmen und einer hochrangigen chinesischen Wirtschaftsdelegation.

Hohe Tiere aus der Schweizer Wirtschaft

Der stellvertretende chinesische Handelsminister Ling Ji war im Swissôtel Kursaal in Bern anwesend. Bereits die Anzahl der anwesenden chinesischen Delegierten liess erahnen, dass es um viel ging.

Die Schweizer Seite stand dem in nichts nach. Anwesend war etwa Magdalena Martullo-Blocher (56), CEO von EMS-Chemie und SVP-Nationalrätin. Auch hochrangige Vertreter der grössten Schweizer Vorzeigeunternehmer – wie etwa UBS, Nestlé oder Novartis – waren vor Ort.

Medien sind unerwünscht

Die Presse war von der chinesischen Botschaft zu der Veranstaltung eingeladen worden. Peking macht keinen Hehl aus seinem Wunsch nach Annäherung und einer Steigerung der Schweizer Investitionen in China. Im Gegenzug sollen Schweizer Unternehmen Zugang zu einem der grössten Märkte der Welt erhalten und gleichzeitig ihre Produktionskosten senken können.

In Bern angekommen, dann der Paukenschlag: Die Podiumsdiskussion war für die eingeladene Presse nun doch nicht zugänglich. Nach Rückfrage stellte sich heraus, dass es die Schweizer Unternehmen waren, die ihren Austausch mit ihren chinesischen Partnern nicht in den Medien publik machen wollten.

Nachdem sich alle Teilnehmer gesetzt hatten, mussten die Journalistin von Blick Romandie, ein Journalist von «Finanz & Wirtschaft» und ein Reporter einer chinesischen Agentur den Saal verlassen.

Vertreter aus Neuenburg begeistert

Grundsätzlich motiviert die unvorhersehbare Zollpolitik von Donald Trump Schweizer Unternehmen derzeit dazu, eine Diversifizierung ihrer Handelsbeziehungen in Richtung China voranzutreiben.

Auf Bundesebene setzt sich Guy Parmelin, Vorsteher des Wirtschaftsdepartements, aktiv für die Stärkung der Handelsbeziehungen mit dem drittwichtigsten Handelspartner der Schweiz ein. Er leitete etwa im Juli 2024 eine Wirtschaftsmission zur Modernisierung des Freihandelsabkommens von 2013.