«Das ist nicht im Sinne der Bevölkerung»

«Der Bundesrat will die Zuwanderung steuern, aber nicht die Schweiz international isolieren», betont Jans. Die Initiative schade dem Wohlstand in der Schweiz. «Das ist nicht im Sinne der Bevölkerung.» Gerade in solch unsicheren Zeiten sollte man den bewährten bilateralen Weg mit der EU nicht gefährden, findet der Justizminister. Die Schweiz habe in den letzten beiden Jahrzehnten enorm davon profitiert.

Wer letzthin im Spital gewesen sei, wisse: «Ohne Personal aus Italien oder Deutschland können Sie lange klingeln – es kommt niemand.» Die Schweiz sei angewiesen auf Arbeitskräfte aus dem Ausland. Zuwanderung und Wohlstand würden zusammengehören. Die Personenfreizügigkeit sei hierbei ein bewährtes Instrument. Die SVP-Initiative wolle das stoppen. «Das ist ein Problem.»