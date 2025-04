Philipp Matthias Bregy will Mitte-Chef werden

Philipp Matthias Bregy: Der Oberwalliser

Nachdem Viola Amherd (62) in den Bundesrat gewählt wurde, rutschte der Oberwalliser Philipp Matthias Bregy (46) im März 2019 für diese in den Nationalrat nach. 2021 übernahm er das Fraktionspräsidium der Mitte. Für Furore sorgte er mit seinem erfolgreichen Kampf für den Zwei-Röhren-Vollausbau des Lötschberg-Basistunnels. Bregy arbeitet als Rechtsanwalt, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Mit seiner Familie lebt er in Naters VS.