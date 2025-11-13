SVP-Nationalrat Thomas Matter trifft Donald Trump Junior

Der Zürcher SVP-Nationalrat Thomas Matter hat den ältesten Sohn von US-Präsident Donald Trump in Zürich getroffen. Auf X zeigt sich Matter mit Donald Trump Junior.

Ruedi Studer Bundeshaus-Redaktor

«Make the tariffs great again!» – auf Deutsch: «Macht die Zölle wieder grossartig!» Diesen Kommentar twitterte SVP-Nationalrat Thomas Matter (59, ZH) auf der Onlineplattform X zu einem Foto, welches ihn mit Donald Trump Junior (47) zeigt. Dabei handelt es sich um den ältesten Sohn des amerikanischen Präsidenten Donald Trump (79).

Wie die «Weltwoche» schreibt, handelte es sich um ein Treffen in Zürich mit Schweizer Unternehmern. Im Mittelpunkt der Gespräche standen demnach Investitionen in den USA. Aktuell leitet «Don Junior» die Trump Organzation, ein Mischkonzern mit über 20'000 Beschäftigten. Im Zentrum stehen dabei Immobilienprojekte und der Bau von Golfplätzen.

Das Aufeinandertreffen von Matter und Trump erfolgt mitten in einer heiklen Phase, steht doch möglicherweise ein Zoll-Deal zwischen der Schweiz und den USA kurz vor dem Abschluss. So weilt Wirtschaftsminister Guy Parmelin (65) aktuell für Gespräche in Washington.

Donald Trump Junior gilt als engagierter Unterstützer der Politik seines Vaters – ja gar als «Trumpier than Trump». Nach der Präsidentschaftswahl 2024 nahm er auch Einfluss auf die Kabinettsbildung seines Vaters.