Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter empfing am Donnerstagmorgen die ukrainische Premierministerin Julija Swyrydenko in Bern. Es ging um den Friedensprozess, den Wiederaufbau der Ukraine und die Schweizer Unterstützungsleistungen.

Die Berner Bundesgasse wurde am Donnerstagmorgen zur Sperrzone: Die ukrainische Premierministerin Julija Swyrydenko (39) liess sich von Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter (61) zum Höflichkeitstreffen einladen. Wie Keller-Sutters Finanzdepartement mitteilt, haben sich die beiden über den Friedensprozess und den Wiederaufbau der Ukraine ausgetauscht.

Finanzministerin Keller-Sutter nutzte laut ihrem Departement die Gelegenheit, um über die Schweizer Unterstützungsleistungen für die Ukraine zu informieren. Sie habe die Bereitschaft der Schweiz betont, ihre Guten Dienste «im Hinblick auf einen gerechten und dauerhaften Frieden» auf völkerrechtlicher Basis einzusetzen.

Nach dem offiziellen Treffen habe zudem ein Austausch mit Jacques Gerber (52), dem Delegierten des Bundesrates für die Ukraine, sowie Vertretern der Schweizer Wirtschaft stattgefunden, die einen wichtigen Beitrag an den Wiederaufbauprozess in der Ukraine leisteten.