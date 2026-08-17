DE
FR
Abonnieren

Heinz Theiler (FDP) warnt
«Die Neutralitätsinitiative gefährdet unsere Sicherheit»

Die Neutralitäts-Initiative spaltet die Schweiz. Die Befürworter wollen eine striktere Auslegung der Neutralität, die Kritiker warnen vor Isolation.
Publiziert: 11:30 Uhr
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen