1/5 SP-Nationalrat Fabian Molina greift Keller-Sutter frontal an.

Lea Hartmann Redaktorin Politik

Die Grünen sprechen von einem «Schlag ins Gesicht der Bevölkerung», die Kantone künden bereits Widerstand an und die bürgerlichen Parteien wollen am liebsten noch viel weiter gehen. Die Vorschläge einer Expertengruppe, wie und wo der Bund in den nächsten Jahren Milliarden sparen soll, lösen heftige Reaktionen aus.

SP sieht nationalen Zusammenhalt in Gefahr

«Bundesrätin Keller-Sutter macht unser Land kaputt! Würden die Vorschläge der Gruppe Gaillard umgesetzt, wäre in der Schweiz fast nichts mehr, wie es ist», wettert SP-Nationalrat Fabian Molina auf X. Der nationale Zusammenhalt sei in Gefahr. Die SP will an einer Medienkonferenz am Nachmittag ausführlich auf den Bericht reagieren.

Auch die Grünen toben. Sie sprechen von einem «Gefälligkeitsgutachten», das die Finanzministerin Karin Keller-Sutter in Auftrag gegeben habe. Um die Finanzen wieder ins Lot zu bringen, müsse auf die Erhöhung des Armeebudgets verzichtet werden und die Schuldenbremse reformiert werden. Das «Abbauprogramm», das die Expertenkommission vorschlägt, sei gesellschaftlich nicht tragbar. Insbesondere kritisieren sie die zur Diskussion gestellten Kürzungen beim Klimaschutz, den Kita-Subventionen und die Abschaffung der Überbrückungsrente für ältere Arbeitslose.

Kantone wehren sich gegen Änderungen beim Finanzausgleich

Die Kantone haben ebenfalls unmittelbar nach Veröffentlichung des Sparberichts eine Mitteilung veröffentlicht. Unter anderem soll der Bund gemäss Bericht weniger in den Finanzausgleich unter den Kantonen einzahlen. Das lehnen die Kantone dezidiert ab. «Die Kantone werden in den kommenden Jahren finanzpolitisch stark gefordert sein. Deshalb wäre es der falsche Weg, den Bundeshaushalt auf Kosten der Kantone zu entlasten», sagt der Aargauer Regierungsrat Markus Dieth, Präsident der Konferenz der Kantonsregierungen.

Es sei falsch, zu glauben, dass es den Kantonen im Gegensatz zum Bund finanzpolitisch deutlich besser gehe und sie deshalb Lasten des Bundes übernehmen sollten. Während einige Kantone Überschüsse auswiesen, kämpften andere mit Defiziten.

Bürgerliche sind erfreut

Die SVP begrüsst derweil die Sparvorschläge. Es brauche deutliche Kürzungen im Asylbereich, bei der Entwicklungshilfe, bei den Kultursubventionen und den «Luxuslöhnen der Bundesverwaltung». Die Partei werde Hand bieten für eine bürgerliche Sparallianz mit FDP und Mitte, um die Bundesfinanzen ins Lot zu bringen und die «erfolgreiche Schuldenbremse weiterzuführen».

Die FDP spricht von einem «Befreiungsschlag für die Steuerzahler». Die Stossrichtung des Berichts sei richtig: «Ja zur Effizienz, Ja zur Armee, Nein zu neuen Steuern». Die Schweiz habe kein Einnahmen-, sondern ein Ausgabenproblem. Für die Partei sei klar: Jetzt muss wirklich gespart werden. Und der Bericht der Gruppe Gaillard müsse dabei als Messlatte gelten.

Auch für die GLP gehen die Vorschläge in die richtige Richtung. Jetzt müsse man aber schauen, dass die Vorschläge umgesetzt werden und «nicht weiter heilige Kühe züchten», so die Fraktionschefin GLP-Fraktionspräsidentin Corina Gredig.