vor 25 Minuten

Bundesrat: Bericht «gute Grundlage»

Der Sprecher von Finanzministerin Karin Keller-Sutter sagt, der Bundesrat beurteile den Bericht als «gute Grundlage». Er hat gestern eine erste Diskussion zum Bericht geführt. In erster Linie soll bei den Ausgaben angesetzt werden, nur punktuell bei den Einnahmen. In den kommenden Tagen werde der Expertenbericht an runden Tischen mit den Parteien und Sozialpartnern diskutiert. Im September dürften dann die ersten Entscheide gefällt werden, eine Vernehmlassung ist für Januar des kommenden Jahres geplant. Die ersten Sparbemühungen könnten 2027 in Kraft treten.