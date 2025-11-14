DE
Erfolgreiche Verhandlungen: US-Zolltarif neu bei 15%
Guy Parmelin über neuen Zoll-Deal mit USA
«Gestern musste ich vertrösten, jetzt ist es klar»
Die Schweiz hat einen Zoll-Deal. Dies bestätigt der Bundesrat. Neu gelten 15 Prozent Zölle.
Publiziert: vor 21 Minuten
|
Aktualisiert: vor 16 Minuten
Alles zum Zoll-Hammer der USA
1:08
Guy Parmelin über Zoll-Erfolg
«Gestern musste ich vertrösten, jetzt ist es klar»
0:47
Trump über Zoll-Verhandlungen
«Wir wollen, dass die Schweiz weiterhin erfolgreich ist»
0:41
Um 7:20 Uhr am Donnerstag
Der Bundesrats-Jet landet in Bern
1:32
SGV-Direktor Urs Forrer warnt
«Es stehen Zehntausende Arbeitsplätze auf dem Spiel»
0:55
Karin Keller-Sutter
«Ich habe sehr wohl zugehört»
2:36
Keller-Sutter zum Zoll-Hammer
«Ich habe nicht verhandelt, das war das Seco»
