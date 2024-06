Grossraubtiere in der Schweiz 31 Wolfsrudel mit 122 Welpen gesichtet

31 Wolfsrudel haben im vergangenen Jahr in der Schweiz erwiesenermassen Nachwuchs bekommen. Beobachtet wurden insgesamt 122 Wolfswelpen. Das schreibt die Stiftung Kora für Raubtierökologie und Wildtiermanagement in ihrem am Dienstag veröffentlichten Jahresbericht.