Gewerkschaften fordern bessere Arbeitsbedingungen Bauarbeiter sollen nur noch acht Stunden pro Tag arbeiten

Die Gewerkschaften haben am Montag kürzere Arbeitstage für Beschäftigte im Baugewerbe gefordert. Die Arbeitsbedingungen seien derzeit nicht mit einem Familienleben vereinbar. Sie rufen zu Demonstrationen am 17. Mai in Zürich und Lausanne auf.

Publiziert: vor 18 Minuten | Aktualisiert: vor 7 Minuten