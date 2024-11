Syndicom hat am Samstag in Biel BE eine Protestaktion gegen Poststellenschliessungen im Kanton Bern durchgeführt. Die Gewerkschaft rief politische Akteure, Gemeinden und Bevölkerung auf, sich gegen die von der Post angekündigten Pläne zu wehren.

1/5 Syndicom hat am Samstag in Biel BE eine Protestaktion gegen Poststellenschliessungen im Kanton Bern durchgeführt. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Post plant Umwandlung von Filialen, Gewerkschaft protestiert in Biel

Syndicom warnt vor Abbau des Service Public und sozialen Folgen

25 Poststellen im Kanton Bern betroffen, 170 schweizweit zur Umwandlung geplant Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Mit der Umwandlung von 25 Poststellen ist der Kanton Bern am stärksten von den Plänen der Post betroffen. Der gelbe Riese sucht schweizweit nach Partnern für die 170 Filialen, die er nicht mehr selber weiterbetreiben will. Mit einer Protestaktion rief die Gewerkschaft Syndicom am Samstag in Biel dazu auf, sich gegen die angekündigten Schliessungspläne zu wehren.

«Die Post setzt ihre Salamitaktik des Poststellenabbaus fort», sagte Jean-François Donzé, Regionalsekretär von Syndicom, bei einer Aktion vor der Poststelle Madretsch in Biel. «Wachen wir auf und stoppen wir die drohende Poststellen-Wüste», forderte er.

«Angriff auf den öffentlichen Dienst»

«Es handelt sich um einen Angriff auf den öffentlichen Dienst, aber auch auf das Personal der Poststellen», sagte Fabio Wihler, auch er Regionalsekretär von Syndicom. Wihler forderte den Erhalt der 170 Poststellen und verwies auf die sozialen Bindungen, die diese Orte insbesondere für ältere Menschen darstellen.

Vor rund 20 Personen riefen die Redner dazu auf, den «Abbau des Service Public» zu stoppen. Die Stadt Biel, der Berner Jura und das Seeland seien von den Plänen der Post besonders betroffen. Danach setzte sich ein Demonstrationszug zu einer weiteren Poststelle in Biel in Bewegung.

«Es handelt sich nicht um Schliessungen, sondern um Umwandlungen von Filialen in Partnerschaften mit einer Verwaltung oder einem Geschäft, die längere Öffnungszeiten ermöglichen», entgegnet Post-Sprecherin Nathalie Dérobert Fellay. «Die Kunden werden von mehr als 90 Prozent der Leistungen profitieren können, die derzeit von den Filialen in Eigenbetrieb angeboten werden.» Die Post wolle zudem Entlassungen vermeiden.