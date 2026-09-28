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Politik
Strandkorb von Philip Amthor sorgt für Kritik
Für CDU hagelt es Kritik
Hier erhält Amthor seinen Strandkorb
Philip Amthor ist nun stolzer Besitzer eines Strandkorbs. In der ZDF-Dokumentation «Inside CDU» präsentiert er diesen stolz. Für seine Anschaffung hagelt es aber ordentlich Kritik.
Publiziert: 14:20 Uhr
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