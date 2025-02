Forschung wäre tangiert Bundesrat lehnt die Volksinitiative für ein Tierversuchsverbot ab

Ein Verbot von Tierversuchen in der Schweiz hätte für die Forschung weitreichende Folgen, vor allem in der Medizin. Der Bundesrat lehnt darum die neue Tierversuchsverbots-Initiative ab, ohne Gegenvorschlag. Das hat er am Mittwoch entschieden.

Publiziert: vor 52 Minuten