Bisher einziger Kandidat Wirtschaftsrechtler Peter V. Kunz will Tierschutz-Präsident werden

Der Berner Wirtschaftsrechtsprofessor Peter V. Kunz will Präsident des krisengeschüttelten Vereins Schweizer Tierschutz STS werden. Der 59-Jährige hat sich bisher als einziger für die Wahl am 15. März zur Verfügung gestellt, wie der STS am Donnerstag mitteilte.