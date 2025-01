Die Kritik reisst nicht ab: Bei den Beschaffungsprojekten im Verteidigungsdepartement sind in den letzten Wochen reihenweise Probleme bekannt geworden. Jetzt nimmt Verteidigungsministerin Viola Amherd Stellung. Blick berichtet live.

1/4 In den letzten Wochen im Selbstverteidigungsmodus: Verteidigungsministerin Viola Amherd und Armeechef Thomas Süssli. Foto: keystone-sda.ch

vor 1 Minute vor 1 Minute «Steuergelder wurden keine verschwendet.» Bei einigen Projekten gebe aber es Probleme, räumt Süssli ein. «Deshalb haben wir dies transparent und aktiv der Finanzkontrolle kommuniziert», sagt der Armeechef. Zahlen seien aber aus dem Zusammenhang gerissen oder falsch rapportiert worden. «Steuergelder wurden keine verschwendet.» vor 4 Minuten vor 4 Minuten Armeechef: «Von den meisten Projekten hört man nie etwas» «Die Armeeführung hat allergrösstes Interesse, dass ihre Projekte erfolgreich sind», sagt Armeechef Thomas Süssli. Es gebe über 160 Projekte. «Von den meisten Projekten hört man nie etwas», sagt Süssli. Denn es gebe dort keine Probleme. Nun zählt Süssli mehrere erfolgreiche Projekte auf. vor 6 Minuten vor 6 Minuten Nun geben der Chef der Armee und der Rüstungschef Auskunft über einzelne kritisierte Projekte. vor 6 Minuten vor 6 Minuten «Meine Botschaft ist nicht, dass wir keine Probleme haben. Ich will, dass wir transparent informieren.» Das Departement kenne die Risiken und Probleme und habe darüber die Finanzdelegation des Parlaments informiert. vor 8 Minuten vor 8 Minuten Selbstverteidigung auf voller Linie «Die ergriffenen Massnahmen haben zu einem spürbaren Wandel im Departement geführt.» Amherd weist weitere Kritik ab. Die Fehlerkultur sei viel besser geworden. «Schwierigkeiten gehören zu Projekten.» Es sei normal, dass Risiken aufträten. «Wichtig ist, wie wir mit Risiken umgehen.» vor 10 Minuten vor 10 Minuten «Es war immer mein Ziel Transparenz zu schaffen und Risiken zu minimieren», sagt Amherd. Sie habe in ihrer Amtszeit Verbesserungen erreicht. Empfehlungen von Experten seien umgesetzt worden, mit neuen halbjährlichen Controlling-Berichten habe man die Transparenz gestärkt.

vor 11 Minuten vor 11 Minuten Von Kritik nicht überrascht «Wir haben das Interesse der Öffentlichkeit unterschätzt», sagt Amherd. Das nehme sie selbstkritisch zur Kenntnis. Sonst wiegelt sie die Kritik der parlamentarischen Aufsicht ab. Sie habe nichts Neues gesagt, das VBS selbst habe das Parlament jeweils über die Probleme informiert.

vor 12 Minuten vor 12 Minuten Bundesrätin Viola Amherd ergreift das Wort: «Die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf zu erfahren, wie diese Projekte geführt hat», nimmt Amherd Stellung zu Kritik an Projekten. Es gehe um Milliarden an Steuergeld und die Sicherheit der Schweiz. 08:01 Uhr 08:01 Uhr Blick berichtet ab 9.30 Uhr live Ab 9.30 Uhr äussern sich Verteidigungsministerin Viola Amherd, Armeechef Thomas Süssli, Rüstungschef Urs Loher und Patrik Gerber, Chef Geschäftsbereich Programmmanagement. Ende des Livetickers

In Viola Amherds VBS geht es drunter und drüber: So hat Blick vor wenigen Wochen über Probleme bei den Rüstungsprojekten des Verteidigungsdepartements berichtet. Denn im Departement von Verteidigungsministerin Viola Amherd (62) lief es zuletzt gar nicht rund.

Sogar die Finanzaufsicht des Parlamentes meldete sich. In einem Brief an Amherd schlug sie Alarm. Verzögerungen, zu hohe Risiken bei Projekten und zu wenig Ressourcen beunruhigten die Aufsicht. Sie machte folgende Projekte aus, bei denen Risiken bestehen:

Das neue System zur Überwachung des Luftraums sollte schon in Betrieb sein. Denn das veraltete Radarsystem hat das Ende seiner Betriebsdauer erreicht und könnte jederzeit ausfallen. Wegen Integrationsproblemen aber verzögert sich die Inbetriebnahme des neuen Systems um Jahre.

Auch die Einführung einer neuen Logistik-Software wurde gestoppt. Die Software ist nicht robust genug und funktioniert nicht unabhängig vom Ausland.

Ein Trauerspiel ist die Beschaffung israelischer Aufklärungsdrohnen. Sie wurden schon 2015 unter alt Bundesrat Ueli Maurer (74, SVP) gekauft. Die Drohnen sind wegen technischer Mängel noch immer nicht im Einsatz. So könnten sie etwa mit Vögeln oder Gleitschirmfliegern zusammenprallen. Wird das Problem nicht gelöst, müssten die Drohnen von «einem Hubschrauber oder einem Flugzeug» begleitet werden.

Auch beim 2-Milliarden-Schlüsselprojekt, mit dem die Armee ihre mobilen Telekommunikationssysteme ersetzen will, sei das Risiko eines Scheiterns deutlich auf «hoch bis sehr hoch» angestiegen, warnte die Finanzdelegation.

Ein erheblicher Rückstand auf den Zeitplan ist auch bei den Plänen für ein neues Führungsnetz der Armee feststellbar.

Nicht besser sieht es aus beim Schlüsselprojekt «sicheres Datenverbundnetz Plus» beim Bevölkerungsschutz. Auch hier erkennen die Parlamentarier technisch wie organisatorisch grosse Herausforderungen.

Zuletzt erkennt die Finanzdelegation auch bei der neuen Digitalisierungsplattform die fristgerechte und vollständige Umsetzung als gefährdet.

Nun will das VBS selbst informieren zum Stand seiner wichtigsten Rüstungsprojekte. Um 9.30 Uhr treten Bundesrätin Viola Amherd, Armeechef Thomas Süssli (58), Rüstungschef Urs Loher (57) und Patrik Gerber, Chef Geschäftsbereich Programmmanagement im VBS, vor die Medien. Blick berichtet live.