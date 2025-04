Quaggamuschel-Invasion erfordert rasche Massnahmen

Am Grund des Bodensees finden Forschende Quaggamuscheln jeweils in Massen. (Archivbild) Foto: GAETAN BALLY

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Massnahmen müssten zudem innerhalb der Schweiz und mit den Nachbarländern koordiniert werden, schrieb die Eawag in einer Mitteilung vom Dienstag. Die Empfehlungen gehen aus einem neuen Bericht hervor, den die Fachleute der Eawag im Auftrag des Bundesamts für Umwelt und der Eidgenössischen Fachkommission für biologische Sicherheit erstellt hatten.

Die aus dem Schwarzen Meer stammende Quaggamuschel breitet sich seit rund zehn Jahren rasant in Schweizer Gewässern aus. Die Muscheln verändern laut der Eawag Ökosysteme grundlegend, was unter anderem dazu führt, dass Fische weniger Nahrung finden. Zudem verstopfen sie Wasserleitungen, was teure Unterhaltsarbeiten nötig macht. In den nächsten 30 Jahren erwarten Fachleute einen Anstieg der Muscheln in der Schweiz um bis das Zwanzigfache.