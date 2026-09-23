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Banken-Regel: Das sind die Ziele des Bundesrats
Finanzministerin erklärt
Das sind die Ziele des Bundesrats
Die Schweizer Grossbank soll ihre Beteiligungen im Ausland zu 90 Prozent mit hartem Kernkapital unterlegen müssen. Das hat der Ständerat entschieden.
Publiziert: 12:24 Uhr
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