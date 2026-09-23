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Finanzministerin erklärt
Das sind die Ziele des Bundesrats

Die Schweizer Grossbank soll ihre Beteiligungen im Ausland zu 90 Prozent mit hartem Kernkapital unterlegen müssen. Das hat der Ständerat entschieden.
Publiziert: 12:24 Uhr
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