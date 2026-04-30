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Ex-Verteidigungsminister Ueli Maurer
«Die Führung im VBS orientiert sich stark an der Nato»

Ex-Verteidigungsminister Ueli Maurer kritisiert die heutige Verteidigungsspitze in einem Podcast scharf.
Publiziert: vor 58 Minuten
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