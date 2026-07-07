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Eklat im Kantonsrat
«… wie das 1931 schon die NS gemacht hat»

Bei der Kantonsratssitzung am Montag kommt es zu einer umstrittenen Aussage. Grünen-Kantonsrat Benjamin Krähenmann macht einen Vergleich zur NS.
Publiziert: vor 59 Minuten
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