Mit ihrem Tod verlor die SP eine ihrer wichtigsten Ikonen: Christiane Brunner (†78) war Gewerkschafterin, frühere SP-Präsidentin und kämpfte für die Frauenbewegung wie kaum eine andere. «Wir stehen auf den Schultern von Gigantinnen, Kämpferinnen wie dir, Christiane», teilte die Partei nach ihrem Tod mit. Und Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider (61) schrieb: «Christiane Brunner war eine Politikerin mit festen Überzeugungen, Pionierin und Heldin im feministischen und gewerkschaftlichen Kampf und Widerstand.»

Dumm nur, dass ausgerechnet die SP keine Todesanzeige für Christiane Brunner schaltete, wie die «Aargauer Zeitung» berichtete. Denn eigentlich ist dies ein übliches Vorgehen einer Partei, um einer wichtigen Persönlichkeit aus den eigenen Reihen die letzte Ehre zu erweisen.

Chance zum Wiedergutmachen

Im Fall der Genferin Christiane Brunner tat dies jedoch lediglich die Genfer Kantonalpartei, bei der nationalen Partei ging die Todesanzeige jedoch unter. Gegenüber der «Aargauer Zeitung» spricht die Partei von einem «Versäumnis». Ein schlechtes Signal für eine Partei, die sich für die Frauenbewegung und Gleichstellung einsetzt.

Doch damit nicht genug: Auch an der Beerdigung von Christiane Brunner eine Woche nach ihrem Tod war die Parteileitung gemäss «AZ» nicht vor Ort. Stattdessen liess sie sich durch SP-Ständerätin Flavia Wasserfallen (46, BE) vertreten und begründete das Fernbleiben mit den Osterfeiertagen und anderen Abwesenheiten. Immerhin nahm Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider (61) an einer Trauerfeier in Lausanne statt.

Eine letzte Chance erhält die SP am 12. Juni: Dann findet die öffentliche Gedenkfeier statt, welche die SP Schweiz mit der Genfer Kantonalpartei organisiert – und hoffentlich in Anwesenheit der Partei stattfindet, die Christiane Brunner viel zu verdanken hat.