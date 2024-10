In Concise VD sorgten gepanzerte Militärfahrzeuge der Schweizer Armee für Aufsehen. Die nigelnagelneuen Eagle V 6x6 sollen im taktischen Aufklärungssystem eingesetzt werden und werden nach und nach eingeführt.

Eagle V 6x6 In der Westschweiz gesichtet

Kurz zusammengefasst Die neuen Eagle V 6x6 Militärfahrzeuge sorgen in der Waadt für Aufsehen

Fahrzeuge sollen im taktischen Aufklärungssystem eingesetzt werden

45 Fahrzeuge sind bereits geliefert, 100 sind bis 2026 geplant Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Waadtländer Autofahrer rieben sich verwundert die Augen: Plötzlich drängten sich jüngst mächtige gepanzerte Militärfahrzeuge durch den Kreisverkehr. Foto: Reddit/petiteCaprice 1/4

Tobias Ochsenbein Redaktor Politik

Autofahrer in Concise VD rieben sich verwundert die Augen: Statt der üblichen Klein- und Lieferwagen drängten jüngst plötzlich mächtige gepanzerte Militärfahrzeuge der Schweizer Armee durch den Kreisverkehr. Die bisher unbekannten Gefährte sorgten für staunende Blicke und zogen die Aufmerksamkeit auf sich, als sie durch die beschauliche Ortschaft in der Westschweiz rollten. Geteilt wurden die Bilder der Fahrzeuge auf der Plattform Reddit.

Es handelt sich dabei um Aufklärungsfahrzeuge des Typs Eagle V 6x6, wie die Armee auf Blick-Anfrage bestätigt. Diese sollen künftig im taktischen Aufklärungssystem (Tasys) eingesetzt werden, das der Beschaffung von Informationen dient. Die Nachrichtenbeschaffung gilt als eine wichtige Voraussetzung für die Aufgabenerfüllung der Armee. Das System kann nicht nur für militärische Zwecke, sondern auch zur Unterstützung ziviler Behörden genutzt werden.

Noch stehen die Fahrzeuge nicht im Einsatz

«Stand heute wurden 45 Fahrzeuge der Logistikbasis der Armee übergeben. Diese befinden sich in der Einführungsphase und sind noch nicht im Einsatz», heisst es weiter. Insgesamt sollen bis 2026 100 neue Fahrzeuge des Typs Eagle V 6x6 eingeführt werden. Sie werden in den Werkshallen von General Dynamics European Land Systems Mowag in Tägerwilen TG gebaut. Dort entstehen neben den Eagle-Fahrzeugen auch die Piranha-Radfahrzeuge.

Die neu eingeführten Eagle sollen keine anderen Fahrzeuge ersetzen. Vielmehr sollen sie als Herzstück des Tasys-Systems fungieren. Dieses soll im Rahmen des Sensor-Nachrichten-Führung-Wirkungsverbundes (SNFW) mithilfe fortschrittlicher Beobachtungs- und Vermessungstechnik präzise Informationen über Objekte oder gegnerische Truppen sammeln.

Dadurch könne die Armee jederzeit und unabhängig vom Wetter mobile und stationäre Überwachungsmittel nutzen, um Gegner zu identifizieren und Ziele festzulegen, so die Armee.

Der Eagle V 6x6 ist gepanzert und mit einer Waffenstation ausgerüstet, um die Besatzung zu schützen. Auf dem Fahrzeug befindet sich ein Teleskopmast mit Sensoren, die in der Nähe von Kampfgebieten Informationen sammeln können. Das Fahrzeug bietet Platz für vier Personen und hat dieselbe Kabine wie andere Eagle-V-Fahrzeuge.

Kostenpunkt der Beschaffung: 380 Millionen Franken. Das bezieht sich – wie bei solchen Geschäften üblich – auf den gesamten Beschaffungsumfang, also Material, Logistik, Risikozuschlag und Teuerung.