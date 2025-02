Drei Jahre Ukraine-Krieg Demonstration in Zürich fordert Handeln statt Zusehen

Rund 2000 Menschen versammelten sich am Montagabend in Zürich, um ihre Solidarität mit der Ukraine zu zeigen. Die friedliche Demonstration, organisiert von «Helvetia For Ukraine», zog durch die Stadt und endete mit Reden auf der Rathausbrücke.

Publiziert: 20:08 Uhr