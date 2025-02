Forderungen nach mehr Engagement der Schweiz Mehrere tausend Personen an Ukraine-Kundgebung in Bern

In Bern haben am Samstag an einer nationalen Kundgebung mehrere tausend Menschen für Solidarität mit der Ukraine demonstriert. Sie forderten einen gerechten Frieden und eine Verstärkung des Schweizer Engagements.

Publiziert: 17:25 Uhr