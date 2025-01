Viola Amherd tritt zurück. An einer launigen Medienkonferenz gab sie ihren Entscheid bekannt. Die besten und (lustigsten) Zitate in der Übersicht.

1/5 Viola Amherd tritt zurück. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Viola Amherd tritt zurück und zeigt sich erleichtert bei der Medienkonferenz

Amherd scherzt über Fussball-EM und Rollator-Einsatz

Nach über fünf Jahren als Verteidigungsministerin gibt Amherd ihr Amt ab

Viola Amherd tritt zurück. Das gab sie heute an der Medienkonferenz bekannt. Und schon da merkte man: Etwas Druck scheint abgefallen zu sein von der Magistratin. So kam es noch während der Medienkonferenz zu einigen heiteren Momenten.

«Ich habe viel mehr Zeit, die Matches zu schauen»

Viola Amherd ist Fussballfan. So wurde auch spekuliert, dass sie bis zur Frauen Fussball-EM mit dem Rücktritt zuwartet. «So ist die Situation viel besser. Ich habe viel mehr Zeit, die Matches zu schauen.»

«Kann nicht mit dem Rollator einfahren»

Amherd tritt während einer Zeit aus dem Verteidigungsdepartement zurück, in der die Sicherheitslage weltweit angespannt ist. «Ich bin ja in diesem Departement fast eine Seniorin.» Kein Departementschef sei so lange dort geblieben. «Ich kann nicht warten und sagen, ich muss jetzt bleiben, bis sich die Weltlage entspannt hat, und noch mit dem Rollator einfahren.»

«Die Niederlagen finden Sie dann schon ...»

Die Frage nach der politischen Bilanz gehört zu jeder Bundesrats-Rücktrittskonferenz. Auch Amherd hat sie erwartet und vorhersehend eine Liste erstellt. «Ich habe einige Punkte aufgeschrieben, also vor allem die, die mir gelungen sind. Die Niederlagen finden Sie dann schon ...»

«Ich bin wunschlos glücklich»

Wer wird Nachfolger? Muss jetzt die SVP das Verteidigungsdepartement übernehmen? Kein Kommentar von Amherd. «Ich bin wunschlos glücklich» – nur aus der Mitte-Partei soll die Nachfolge kommen.

«Es war sicher nicht alles perfekt»

Es ist selten, dass sich Bundesräte während Medienkonferenzen selbstkritisch zeigen. Amherd gibt aber offen zu: «Es war sicher nicht alles perfekt.» Auch ihr Nachfolger habe noch Herausforderungen.