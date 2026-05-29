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SP: Hier wird Daniel Jositschs Niederlage bekanntgegeben
Der Saal applaudiert
Hier wird Jositschs Niederlage bekanntgegeben
Die SP lässt ihren Ständerat Daniel Jositsch für das nächste Jahr nicht erneut kandidieren. Nach der Entscheidung bricht im Saal Jubel aus.
Publiziert: vor 52 Minuten
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