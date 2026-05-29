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Der Saal applaudiert
Hier wird Jositschs Niederlage bekanntgegeben

Die SP lässt ihren Ständerat Daniel Jositsch für das nächste Jahr nicht erneut kandidieren. Nach der Entscheidung bricht im Saal Jubel aus.
Publiziert: vor 52 Minuten
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