Es sind massive Unterschiede, die sich in der Schweiz beim Verschreiben von ADHS-Medikamenten zeigen. In gewissen Kantonen ist die Quote deutlich höher als anderswo.

1/2 In Basel werden deutlich mehr Mittel gegeben ADHS verschrieben als anderswo in der Schweiz. Foto: picture alliance / Julian Strate

Darum gehts ADHS-Medikamentenverschreibung variiert stark zwischen Schweizer Kantonen

Nord-Süd-Gefälle: Basel-Stadt verschreibt häufiger als Tessin

Verschreibungen stiegen von 2,3 auf 5,8 Tagesdosen pro 1000 Einwohner Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Lucien Fluri Co-Ressortleiter Politik

Durch die Schweiz zieht sich ein ADHS-Graben: Wer in Basel-Stadt wohnt, erhält sieben Mal öfter ADHS-Medikamente verschrieben als ein Tessiner. Dies zeigen Recherchen der CH-Media-Zeitungen.

Laut dem Versorgungsatlas des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums werden in Basel-Stadt 9,1 Tagesdosen pro 1000 Erwachsene abgegeben, im Tessin sind es 1,3. Grundsätzlich sei eine starke Zunahme bei der Verschreibung von Medikamenten feststellbar, heisst es im Artikel. Waren es 2013 erst 2,3 Tagesdosen auf 1000 Einwohner, stieg die Zahl bis 2023 auf 5,8.

Es gibt ein Nord-Süd-Gefälle

Warum dies so ist, ist schwierig herauszufinden. Weder in Basel-Stadt noch im Tessin sehen die Gesundheitsbehörden ein Problem in den Unterschieden. Der Tessiner Kantonsarzt nennt indirekt den Mentalitätsunterschied als Grund. Er verweist auf ein allgemeines Nord-Süd-Gefälle. So ist im Norden Europas die Quote tendenziell höher.

Eine Rolle spielen kann dabei die Toleranz gegenüber ADHS-Verhaltensweisen in der Gesellschaft. In städtischen Gebieten werden psychische Krankheiten zudem häufiger registriert.