Zürich zahlt 20'000 Franken für nicht verwendetes Porträt

Ein Porträt in der Zürcher Ahnengalerie ist Ehrensache. Bei Martin Neukom ging die Geschichte prächtig schief. Der Kanton kommt jetzt für das Fiasko auf.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Regierungsrat Neukom lehnt drei Porträtversionen des Künstlers Hans Witschi ab

Witschi erhielt dennoch 20'000 CHF aus dem Lotteriefonds für seine Arbeit

61 Porträts hängen in der Galerie, Neukoms Zukunft dort bleibt unklar War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Simone Steiner Bundeshausredaktorin

Der Grünen-Regierungsrat Martin Neukom (39) hatte den Künstler Hans Witschi (72) beauftragt, ihn zu porträtieren. Der Maler fertigte gleich drei Versionen an – doch keines davon fand beim Baudirektor Anklang. «Ich fühle mich entstellt», schrieb er dem Künstler per Mail. Deshalb sollte keines der Werke in der Ahnengalerie im Walcheturm ausgestellt werden, wie der Blick berichtete.

Hans Witschi war vor den Kopf gestossen. Auch wenn keines der Ölgemälde verwendet werden sollte, bestand er darauf, für seine Arbeit entschädigt zu werden – zumal er mehr geliefert hatte als ursprünglich vereinbart. Zunächst war unklar, ob der Kanton Zürich ihm die abgemachte Summe auszahlen würde.

Jetzt bestätigt Dominik Bonderer, Sprecher der Baudirektion, auf Anfrage des Blick, dass dem Künstler die mit der Fachstelle Kultur vereinbarten 20'000 Franken ausbezahlt wurden. «Im Besitz des Kantons wird lediglich ein Bild bleiben», sagt er. Was mit dem Werk geschehen soll, sei noch nicht beschlossen. Auch ob Neukom ein weiteres Porträt in Auftrag geben werde, sei zum jetzigen Zeitpunkt offen. Finanziert wurde die Geschichte aus einem Topf der kantonalen Kulturförderung.

Neukom wählte Künstler selbst aus

Im Kanton Zürich haben alle Regierungspräsidenten sowie Bundesräte Anspruch auf ein Ölporträt im Wert von maximal 20'000 Franken. Den Künstler können sie frei wählen. Neukom entschied sich für Hans Witschi, der in Zürich und New York tätig ist und für seinen expressiven Stil bekannt ist. Bisweilen wird er auch als «Künstler des Hässlichen» bezeichnet. Gegenüber dem Blick sagt Witschi, der Regierungsrat habe sich ein «rassiges» Porträt gewünscht – «irgendwie mal etwas anderes».

Doch bereits die ersten beiden Versionen stiessen auf Ablehnung. Als Neukom und seine Gefolgschaft die Bilder erstmals sahen, herrschte betretene Stille. «Ich sehe meinen Grossvater, bevor er starb», sagte eine anwesende Person. Eine andere meinte: «So kennen wir Martin nicht.» Witschi verspürte Spott statt Anerkennung. Er habe sich gefühlt wie in der Sendung «Verstehen Sie Spass?», sagt er zu Blick.

Trotz allem einigten sich die Parteien auf einen dritten Versuch. Diesmal versuchte der Künstler, mehr «Jugendhaftigkeit» ins Bild zu bringen. Nach der Fertigstellung hörte er zunächst zwei Wochen lang nichts von den Auftraggebern. Erst über seinen Galeristen erfuhr er, dass der Baudirektor keines der Werke behalten wolle. Später meldete sich der Regierungsrat selbst und erklärte: «Ich habe mir drei Adjektive notiert: jung, modern, frisch. Wenn ich das Porträt anschaue, ist es das Gegenteil davon: Hilflosigkeit und Verzweiflung.»

Heute hängen in der Ahnengalerie im Walcheturm Porträts von 61 Personen – darunter Christoph Blocher und Moritz Leuenberger, Hedi Lang und Elisabeth Kopp. Ob Neukom je dazugehören wird, ist abzuwarten. Der Kanton müsste nochmals den Geldbeutel zücken.