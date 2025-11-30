DE
Cavalli zur Juso-Niederlage
«Das ist eine Ohrfeige»

Die Juso-Initiative wird mit 79 Prozent Nein abgelehnt. Nur 21 Prozent sagen Ja. Das zeigt die erste Hochrechnung von GFS Bern und SRF.
Publiziert: vor 18 Minuten
|
Aktualisiert: vor 14 Minuten
