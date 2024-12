2024 war geprägt von schlechten Nachrichten. Krieg in der Ukraine, mögliche Menschenrechtsverletzungen in Gaza, Gewalt in Syrien. Hoffen wir, dass 2025 besser wird. Die Blick-Politikredaktion hätte da ein paar nicht ganz ernst gemeinte Vorschläge.

1/7 Ob Aliens, böse Russen oder Kindergärtner: Arnold Schwarzenegger schafft sie alle. Nun soll der Republikaner als US-Botschafter in der Schweiz nach dem Rechten schauen. Foto: TriStar Pictures

Die Welt scheint in Flammen zu stehen, Gewalt und Konflikte sind dominierende Themen. Höchste Zeit für schönere, bessere, positivere Schlagzeilen! Die Blick-Politikredaktion hat da ein paar Ideen, was sie kommendes Jahr gern lesen würde.

Europameisterinnen! Amherd ehrt Schweizer Nati

Es ist vollbracht! Mit einem heroischen 3:1-Sieg über die deutsche Elf krönt die Schweizer Frauen-Nati eine sackstarke Fussball-EM und holt sich am Sonntagabend im Basler St. Jakob-Park den Titel.

Mittendrin: Sport- und Verteidigungsministerin Viola Amherd (62), die vor dem Finalspiel per Superpuma im Mittelkreis landete, um den Matchball zu übergeben. Auch nach geschlagener Schlacht hat es sich die Mitte-Bundesrätin nicht nehmen lassen, Alisha Lehmann (25) & Co. in der Kabine persönlich zu beglückwünschen – und ist dabei einer Bierdusche nur knapp entronnen. Böse Zungen behaupten, im Wegducken sei sie mittlerweile ja geübt.

Switzerland, twelve points: Baschi holt den ESC-Sieg gleich noch mal!

Damit hat wirklich niemand gerechnet! Nemo (25) hatte den «Code» geknackt und den European Song Contest nach 36 langen Jahren wieder in die Schweiz gebracht. Nun hat es der Baselbieter Baschi (38) Nemo einfach nachgemacht.

Mehr und mehr ist der ESC zum Politikum geworden, weshalb sich auch die Blick-Politikredaktion damit befasst. Nach einem EDU-Referendum musste das Basler Stimmvolk über das nötige Kleingeld für den Mega-Event entscheiden. Es hat sich gelohnt!

Mit «Chum bring en hei» feierte Baschi rund um die Fussball-EM 2008 in der Schweiz einen Riesenerfolg. Jetzt hat er in der Basler St. Jakobshalle dafür gesorgt, dass «er» gleich da bleibt.

Heureka! Cassis hat seinen Ehering wieder

«Hängt bei Aussenminister Ignazio Cassis (63) der Haussegen schief?», fragte Blick im Herbst 2020 besorgt. Kriselt die Ehe mit Frau Paola (61)? Denn der FDP-Bundesrat trug schon damals seit einiger Zeit keinen Ehering mehr. «Ich habe ihn verlegt und finde ihn nicht», gab Cassis Entwarnung. «Meine Frau und ich haben zu Hause überall gesucht.» Der Haussegen sei weiterhin intakt.

Überall gesucht? Offenbar nicht! Denn nach Jahren ist das Schmuckstück endlich doch wieder aufgetaucht – ausgerechnet in einer Ritze des «Sofas der Nation». Wenn Cassis dort noch etwas tiefer kramt, findet er vielleicht auch noch eine Lösung, wie er den neuen EU-Deal vor dem Volk durchbringen will.

Trumps Botschafter: Schwarzenegger kommt in die Schweiz!

Ob Putin, Orban oder Kim Jong Un: Der neue alte US-Präsident Donald Trump (78) hat ein Herz für harte Kerle. Nun konnte er den härtesten von allen für sich gewinnen: Parteikollege Arnold Schwarzenegger (77) wird neuer US-Botschafter in Bern. Die Promi-News des Jahres!

Eigentlich hätte Callista L. Gingrich (58) neue Botschafterin der Vereinigten Staaten in der Schweiz werden sollen. Die Erzkatholikin aus der konservativen Ecke, die zuvor im Vatikan stationiert war, trat ihr Amt jedoch nicht an. Ihr war die Schweiz laut sehr zuverlässigen Quellen zu freizügig.

Schwarzenegger war schon Bodybuilding-Weltmeister, Actionheld und Politiker. Der gebürtige Österreicher («die steirische Eiche») ist wandlungsfähig, wird auch diese neue Rolle bewältigen. Und: Er ist nicht nur für grosses Leinwand-Feuerwerk bekannt. Als Gouverneur von Kalifornien hat er den Bundesstaat auf Grün getrimmt, was in der Schwammstadt Bern gut ankommen dürfte.

Trump hingegen dürften eher Schwarzeneggers Filme überzeugt haben, in denen er immer und immer wieder bewiesen hat: Ist die Lage noch so aussichtslos, «Arnie» gewinnt am Schluss immer.

Zeus begeistert die Welt! Keller-Sutters Wauwau-Diplomatie

Die Schweiz staunt: Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter (61, FDP) hat ihren Patenhund adoptiert – den Bernhardiner Zeus. Die Hunde-Närrin hat einen vollen Terminkalender und eigentlich keine Zeit für einen neuen Hund, wie sie Blick noch 2024 verriet.

Doch dann entdeckte Keller-Sutter das diplomatische Potenzial von Zeus. Bestens bekannt als Maskottchen der Barry-Stiftung, ist er jetzt als Sonderbotschafter für die Schweiz mit der Bundespräsidentin im Ausland unterwegs. Auf Reisen von New York über Brüssel bis London sorgt der charmante Zeus für Sympathien und Schlagzeilen. Eine britische Zeitung schwärmt sogar: «Forget soft power, Switzerland embraces fluffy diplomacy.»

Das Bundeshaus hat endlich einen Vogel!

Noch mal Cassis. Jahrelang hat vor seinem Bürofenster in Bern kein Vogel gezwitschert – obwohl 2021 neben seinem Büro zwölf Nistkästen montiert wurden, um die gefährdeten Alpen- und Mauersegler zu fördern.

Nun hat es endlich geklappt! Ein Piepmatz ist seit kurzem Nachbar des Aussenministers. Allerdings ist es kein gefährdeter Alpen- oder Mauersegler, der das freie Wohnungsangebot nutzt, sondern ein entflohener Papagei. Aus Angst, dass dieser Internas ausplaudert, musste sich Cassis nun in einem anderen Büro einnisten.