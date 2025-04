Aussenminister Cassis präsentierte den Schweizer Pavillon an der Expo 2025 in Osaka. Er betonte die enge Partnerschaft zwischen der Schweiz und Japan in Wissenschaft und Technologie.

Bundesrat appelliert in Japan an Zusammenhalt

Aussenminister Ignazio Cassis an der Expo in Osaka, Japan. Foto: Ignazio Cassis

Darum gehts Cassis eröffnet Schweizer Nationentag an Expo 2025 in Osaka, Japan

Schweizer Pavillon präsentiert Innovation, Lebensqualität und Nachhaltigkeit

Über 70 Partnerschaften zwischen Schweiz und Japan entstanden Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Aussenminister Ignazio Cassis (64, FDP) hat am Dienstag bei der Eröffnung des Schweizer Nationentags an der Expo 2025 im japanischen Osaka an den Zusammenhalt und den Dialog appelliert. Das Motto der Weltausstellung «Designing Future Society for Our Lives» (die zukünftige Gesellschaft für unser Leben gestalten) sei in einer Zeit wachsender geopolitischen Spannungen wichtiger denn je.

Die Schweiz sei stolz darauf, mit dem eigenen Pavillon Teil einer Plattform zu sein, auf der Innovation, Nachhaltigkeit und gemeinsame Bestrebungen zusammentreffen, sagte Cassis am Dienstag bei seiner Rede in Osaka. Es erinnere daran, dass Fortschritt nur gemeinsam möglich sei.

Zugleich verwies er auf die «tiefe Freundschaft» der beiden Länder. Diese habe vor über 160 Jahren begonnen. Im Bereich Wissenschaft und Technologie sei Japan der erste Partner der Schweiz in Asien. Mehr als 70 Partnerschaften seien über die Jahre entstanden. In einem Post auf X ergänzt er: «Lang lebe die Freundschaft und lang lebe Heidi.»

Wichtige Partner in der Wissenschaft

Seit 2022 befindet sich in Osaka auch ein Schweizer Wissenschaftskonsulat. Dieses ist Partner des Schweizer Pavillons an der Expo. Darin sei das Land anhand von drei Hauptthemen zu entdecken: der aufstrebenden Technologie, der Lebensqualität und der Nachhaltigkeit.

Die Botschaft dabei sei klar, so Cassis weiter. «Innovation, menschliches Wohlergehen und Nachhaltigkeit sind miteinander verknüpft.» Der Beitrag der Schweiz sei damit nicht nur wissenschaftlich, sondern auch zutiefst menschlich.

Der offizielle Besuch dauert bis Freitag, wie das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) mitteilte. Die Reise nach Japan und auch nach China soll demnach die politischen Beziehungen stärken und die wirtschaftlichen Interessen der Schweiz bei zwei wichtigen Partnern fördern.

Es sind laut dem EDA unter anderem Treffen geplant mit dem japanischen Aussenminister Takeshi Iwaya und dem chinesischen Aussenminister Wang Yi. Zudem wird sich Cassis in Shanghai mit Vertreterinnen und Vertretern der Schweizer Gemeinschaft treffen.