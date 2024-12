Die nächste Expo in Belgrad 2025 verspricht weitere Innovationen. Ein Blick auf die zehn wichtigsten Erfindungen der Vergangenheit zeigt die Bedeutung dieser globalen Events.

Expo 2027 in Belgrad mit Spannung erwartet

1/10 Ein grosser Moment: Alexander Graham Bell präsentiert das Telefon. Foto: IMAGO/Album

Auf einen Blick Weltausstellungen: Sprungbrett für wichtige Erfindungen der Geschichte

Telefon, Eiffelturm und Röntgengerät zählen zu den bahnbrechenden Innovationen

10 bedeutende Erfindungen in 170 Jahren Weltausstellungsgeschichte vorgestellt

Vom ersten Telefon bis hin zu Solarautos dienten Weltausstellungen als Sprungbrett für einige der wichtigsten Erfindungen der Geschichte. Eine Übersicht. In den letzten 170 Jahren dienten diese globalen Veranstaltungen als Schaufenster für technologische Fortschritte, wissenschaftliche Entdeckungen und kulturelle Errungenschaften.

Die nächste Weltausstellung wird in Belgrad im Jahr 2025 stattfinden. Vom 15. Mai bis zum 15. August 2027 sollen wieder bahnbrechende Erfindungen vorgestellt werden. Grund genug, um mal die zehn wichtigsten Erfindungen der vergangenen Weltausstellungen näher zu beleuchten.

1 Telefon – 1876, Philadelphia

Heutzutage ist eine Welt ohne Mobiltelefone kaum vorstellbar, doch bevor Alexander Graham Bell (1847-1922) das Telefon auf der Weltausstellung 1876 in Philadelphia (USA) vorstellte, war eine Kommunikation über grosse Entfernungen nahezu unmöglich. Diese Erfindung legte den Grundstein für weitere Fortschritte, die zu Handys, dem Internet und moderner digitaler Kommunikation führte. Es war ein revolutionärer Durchbruch, der die Art und Weise, wie Menschen auf der ganzen Welt miteinander in Kontakt treten, für immer veränderte.

2 Eiffelturm – 1889, Paris

Ursprünglich als temporärer Bau für die Weltausstellung 1889 in Paris gedacht, wurde der Eiffelturm schnell zum Symbol der Stadt und zu einem der bekanntesten Wahrzeichen der Welt. Es stellte nicht nur die Ingenieursleistungen seiner Zeit zur Schau, sondern setzte auch neue Massstäbe für Design und Stadtarchitektur. Heute ist es ein Beweis für den menschlichen Einfallsreichtum.

3 Elektrische Beleuchtung – 1884, New Orleans

Die Umstellung von Gaslampen auf elektrische Beleuchtung revolutionierte Städte, liess sie hell erstrahlen und schuf die Grundlage für ein modernes Energiemanagement. Elektrische Beleuchtung feierte ihr Debüt auf der Weltausstellung 1884 in New Orleans (USA) und markierte damit den Beginn der weit verbreiteten Nutzung von Elektrizität. Diese Innovation veränderte nicht nur städtische Landschaften, sondern kurbelte auch das industrielle Wachstum an, indem sie eine effizientere und dauerhaftere Beleuchtungsquelle bereitstellte.

4 Röntgengerät – 1901, Buffalo

Bevor Thomas Edison (1847–1931) auf der Buffalo Expo 1901 das Röntgengerät vorstellte, waren Mediziner auf weitaus ungenauere Methoden zur Erkennung innerer Verletzungen und Krankheiten angewiesen. Die Möglichkeit, ohne invasive Eingriffe in den menschlichen Körper zu blicken, revolutionierte die Diagnostik und ermöglichte es Ärzten, Brüche, Tumore und andere Gesundheitsprobleme mit beispielloser Genauigkeit zu erkennen.

5 Verlängerungsspule – 1904, St. Louis

Der serbische Wissenschaftler und Erfinder Mihajlo Pupin (1854–1935) präsentierte seine bahnbrechenden Pupin-Spulen 1904 auf der St.-Louis-Weltausstellung. Diese Spulen ermöglichten eine effizientere Übertragung von Telefonsignalen über grosse Entfernungen und stellten einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung der globalen Kommunikation dar. Pupins Arbeit trug dazu bei, die Telekommunikation schneller und zugänglicher zu machen und legte damit den Grundstein für die vernetzte Welt, die wir heute kennen.

6 Fernsehen – 1939, New York

Das Debüt des Fernsehens auf der New Yorker Weltausstellung 1939 markierte den Beginn einer neuen Ära. Während das Konzept des Rundfunkfernsehens schon seit Jahren in Arbeit war, stellte die Expo die Technologie der Öffentlichkeit vor und veränderte für immer die Art und Weise, wie wir kommunizieren, lernen und die Welt erleben. In nur wenigen Jahrzehnten wurde das Fernsehen zu einem zentralen Bestandteil des täglichen Lebens und brachte den Menschen das globale Geschehen und die Kultur näher.

7 Computer – 1962, Seattle

Im Jahr 1962 fand auf der Weltausstellung in Seattle (USA) eine der ersten öffentlichen Ausstellungen von Computern statt, bei denen es sich um Maschinen handelte, die in der Lage waren, riesige Datenmengen zu verarbeiten und komplexe Probleme zu lösen. Während Computer bereits in der Industrie und im Militär eingesetzt wurden, markierte diese Expo den Beginn ihres Übergangs zu umfassenderen Anwendungen und führte zur digitalen Revolution, die jeden Aspekt des Lebens verändern würde.

8 Hovercraft – 1967, Montreal

Auf der Expo 1967 in Montreal (Kanada) wurde das Luftkissenfahrzeug vorgestellt, ein Fahrzeug, das über Wasser, Eis und Land fahren kann. Obwohl Luftkissenfahrzeuge nie weit verbreitet waren, eröffnete diese innovative Technologie neue Möglichkeiten für den Transport, insbesondere in Umgebungen wie Sumpfgebieten oder Gebieten mit schwierigem Gelände. Heutzutage wird weiterhin an der Verbesserung und Erweiterung der Fähigkeiten von Luftkissenfahrzeugen für einen praktischeren Einsatz geforscht.

9 Geldautomat – 1970, Osaka

Die Einführung des Geldautomaten auf der Expo 1970 in Osaka (Japan) revolutionierte das Bankwesen, da Benutzer auf ihre Konten zugreifen und Geld abheben konnten, ohne eine Bankfiliale aufsuchen zu müssen. Diese Erfindung machte Bankgeschäfte bequemer und zugänglicher und veränderte die Art und Weise, wie Menschen ihre Finanzen täglich verwalten, für immer.

10 Solarbetriebenes Auto – 2010, Shanghai

Angesichts des wachsenden Interesses an nachhaltigen Technologien symbolisierte das auf der Shanghai Expo 2010 vorgestellte solarbetriebene Auto die Zukunft grüner Energie im Transportwesen. Obwohl Solarautos noch nicht weit verbreitet sind, zeigen sie das Potenzial erneuerbarer Energien für den Antrieb von Fahrzeugen und unterstreichen die Bedeutung der Nachhaltigkeit für die Zukunft der Mobilität.