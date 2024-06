So erholt sich der Bundesrat im Sommer

Der Bundesrat hat am Mittwoch seine letzte Sitzung abgehalten. Nun brechen auch für die Regierung die Sommerferien an. Wer reist wohin? Blick hat nachgefragt.

Es war nochmals eine Monstersitzung, die der Bundesrat am Mittwoch abhielt: 48 Geschäfte waren traktandiert im Sitzungszimmer in Bundesbern, bevor es nun in die Sommerpause geht. Was macht die Regierung in der sitzungsfreien Zeit?

Wirtschaftsminister Guy Parmelin (64) geht auf grosse Reise – allerdings erst einmal beruflich. Er besucht Anfang Juli China für eine einwöchige Wirtschafts- und Wissenschaftsmission. Seine Ferien verbringt Bundesrat Parmelin dann erst zu Hause in den Bergen. Später reist er noch eine Woche ins Burgund nach Frankreich. Ob sich der ehemalige Weinbauer da auch ein gutes Tröpfchen geniesst? Gegönnt wäre es ihm.

Cassis wird im Tessin bleiben, Keller-Sutter lesen

Zu Hause ist es am schönsten, mag sich wohl auch Ignazio Cassis (63) sagen: Der Aussenminister wird im Sommer zwei offizielle Reisen unternehmen. Die erste führt ihn nach Zentralasien, die zweite nach Süd- und Zentralamerika. Ende Juli ist zudem ein Besuch des House of Switzerland an den Olympischen Spielen in Paris geplant. «Die restliche Zeit verbringt Bundesrat Cassis bei sich zu Hause im Tessin», teilt sein Sprecher auf Anfrage mit.

Gerade Finanzministerin Karin Keller-Sutter (60) war in den vergangenen Wochen nochmals gefordert. Auch sie macht ein paar Tage frei – aber die Akten will sie dann doch nicht vernachlässigen: «Bundesrätin Karin Keller-Sutter freut sich, in der sitzungsfreien Periode Zeit mit Familie und Freunde im In- und Ausland zu verbringen und neben dem Aktenstudium auch Zeit für gute Bücher zu finden», heisst es aus ihrem Departement.

Der Berner Oberländer Albert Rösti (56) mag ein paar freie Stunden mit seiner Frau Theres Rösti (55) verbringen. «Die freien Tage wird Bundesrat Rösti sowohl im In- als auch im Ausland verbringen. Auf dem Programm stehen Wanderungen in den Bergen sowie die Begleitung seiner Frau auf einer Auslandsreise», heisst es auf Blick-Anfrage. Röstis Frau arbeitet als Flight Attendant, der Verkehrsminister begleitet sie darum bei einem Arbeitseinsatz. Rund um den Nationalfeiertag wird er zudem an öffentlichen Anlässen teilnehmen und verschiedene Ansprachen halten.

Jans und Baume-Schneider schweigen über ihre Pläne

Die Bundespräsidentin ist eine gefragte Frau – mit entsprechend dichter Agenda. Viola Amherd (62) wird darum auch im Sommer offizielle Termine wahrnehmen und internationale Reisen tätigen. Dazu gehört eine Arbeitsreise in die Mongolei und nach Japan. Immerhin: «Zwischendurch plant sie einige Tage Erholung in der Schweizer Natur», teilt ein Sprecher ihres Verteidigungsdepartements mit.

Justizminister Beat Jans (59) will in der freien Zeit Freunde und Verwandte in Italien und Kroatien treffen, wie die Verantwortlichen aus seinem Departement mitteilten. Zudem stünden persönliche Treffen und Aktenstudium auf dem Programm.

Ein Geheimnis aus ihren Ferienplänen macht derweil Innenministerin Elisabeth Baume-Schneider (60). Sie wolle sich nicht zu ihren Ferienplänen äussern, hiess es aus dem Innendepartement.