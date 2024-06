Bundesratsreise führt ins Walliser Musikdorf Ernen Wer hängt hier in den Seilen?

Am zweiten Tag ihrer Bundesratsreise haben die Mitglieder der Landesregierung am Freitag das Goms im Oberwallis besucht. Bundespräsidentin Viola Amherd führte ihre Ratskolleginnen und -kollegen in das Musikdorf Ernen in ihrem Heimatkanton.