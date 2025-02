Bundesrätin Viola Amherd genervt «Die engsten Mitarbeiter mussten es durch die Medien erfahren»

Bundesrätin Viola Amherd zeigt sich an der Medienkonferenz zu den Rücktritten im VBS genervt. Das Leak in der Sicherheitspolitik gehe gar nicht. Auch was die Kommunikation mit den Mitarbeiterinnen betrifft.

Publiziert: 14:51 Uhr