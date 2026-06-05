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Botschaft in Oslo: Ausgeleierte Spitze der Schweizer Fahne
Botschaft in Oslo
Videos zeigen ausgeleierte Spitze der Schweizer Fahne
Zwei Videos zeigen die Schweizer Fahne bei der Botschaft in Oslo. Das Spezielle: Die Spitze der Fahne ist ausgeleiert und der Rand ist längst nicht mehr sauber.
Publiziert: 16:02 Uhr
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