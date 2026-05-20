Der Schutz von Bienen und anderen bestäubenden Insekten soll in der Verfassung verankert werden. Ein Komitee von Imkerinnen, Imkern, Naturfreunden und Parlamentsmitgliedern aus mehreren Parteien hat die Unterschriftensammlung für die Bienen-Initiative lanciert.
Publiziert: vor 28 Minuten
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Aktualisiert: vor 10 Minuten
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