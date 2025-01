Heute informiert Ritter über seine Bundesratspläne

Die Mitte-Partei des Kantons St. Gallen hat am Dienstag zu einer Medienkonferenz geladen. Alle Augen richten sich auf Bauernpräsident Markus Ritter – er hat sein Interesse für das Amt bereits deutlich gemacht. Blick berichtet live.

1/5 Markus Ritter dürfte heute seine Kandidatur als Bundesrat bekanntgeben. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Die Mitte sucht Nachfolge für Viola Amherd

Markus Ritter dürfte heute seine Kandidatur bekanntgeben

Bis 3. Februar können Kantonalparteien Kandidaten nominieren

Céline Zahno Redaktorin Politik

08:11 Uhr 08:11 Uhr Medienkonferenz beginnt um 10.00 Uhr Alle Augen richten sich auf den St. Galler Bauernpräsident Markus Ritter (57). Er dürfte heute seine Kandidatur als Bundesrat bekanntgeben. An der Konferenz mit dabei sind ebenfalls Franziska Steiner-Kaufmann (33), Präsidentin der Kantonspartei, und Ständerat Benedikt Würth (57). Er hat sich als Nachfolge von Viola Amherd (62) zuvor schon aus dem Rennen genommen. Ende des Livetickers

Die Mitte tut sich schwer mit der Suche nach einer Nachfolge für Viola Amherd. Einer nach dem anderen sagt ab: Gerhard Pfister, Martin Candinas (44), Philipp Matthias Bregy (46), Isabelle Chassot (59), Heidi Z'graggen (58) – bisher will niemand Bundesrat werden.

Heute Dienstag dürfte sich endlich ein erster Kandidat offiziell aufstellen lassen. Die Mitte-Partei des Kantons St. Gallen tritt am Vormittag vor die Medien, um eine Kandidatur vorzuschlagen. Bauernpräsident Markus Ritter (57) hatte zuvor durchblicken lassen, dass er gerne Bundesrat werden würde.

Mächtiger Strippenzieher

Der St. Galler Nationalrat zählt schon jetzt zu den mächtigsten Strippenziehern unter der Bundeshauskuppel. Ein Porträt des angriffslustigen Bauernbosses, der nun Verteidigungsminister werden will.

Bis am 3. Februar haben die Kantonalparteien Zeit, Kandidaten zu nominieren. Die Bundeshausfraktion der Mitte-Partei entscheidet dann am 21. Februar über die Grösse und Zusammenstellung des Tickets. Am 12. März soll der neue Bundesrat oder die neue Bundesrätin gewählt werden.

Ab 10.00 Uhr berichtet Blick live von der Medienkonferenz.