Jetzt wird abgerechnet! Finanzministerin Karin Keller-Sutter präsentiert heute die Bundesrechnung 2024. Das Defizit dürfte geringer ausfallen als erwartet. Was heisst das nun? Blick berichtet live aus Bern.

1/5 Wie ist der Bund finanziell unterwegs? Finanzministerin Karin Keller-Sutter (FDP) präsentiert in Bern die Zahlen. Foto: keystone-sda.ch

Sven Altermatt Co-Ressortleiter Politik

12:03 Uhr 12:03 Uhr Keller-Sutter präsentiert in Bern die Bundesrechnung Um 14 Uhr tritt FDP-Finanzministerin Karin Keller-Sutter mit Sabine D’Amelio-Favez, Direktorin der Eidgenössischen Finanzverwaltung, vor die Medien. Ende des Livetickers

Klingeln beim Bund die Kassen? Kaum. Aber wenn FDP-Finanzministerin Karin Keller-Sutter (61) heute in Bern die Rechnung 2024 des Bundes präsentiert (Blick berichtet ab 14 Uhr live), dürfte das Ergebnis weniger schlecht aussehen als zunächst befürchtet.

Darauf deuten zumindest die letzten Hochrechnungen hin, welche die Finanzer des Bundes vorgelegt haben: Das Defizit dürfte 900 Millionen Franken betragen – und nicht 2,6 Milliarden wie zunächst angenommen. Und im ordentlichen Haushalt könnte gemäss Hochrechnung ein Überschuss von 200 Millionen resultieren.

Hat der Bund also absichtlich zu negativ budgetiert? Nein, dürfte die Antwort von Keller-Sutter heute lauten. «Da zeigen sich in erster Linie Sondereffekte», sagte die Bundesrätin bereits im November in einem Interview mit dem CH-Media-Zeitungen. Sie relativierte die Zahlen bereits stark.

Im Kern zeigt sich laut Keller-Sutter dies: «Wir werden erneut mehr Schulden machen. Die Abweichungen bei den Einnahmen entsprechen 0,2 Prozent und die Abweichung bei den Ausgaben 2,4 Prozent. Das kommt einer Punktladung gleich.» Zudem habe man in den letzten vier Jahren die Einnahmen zu optimistisch geschätzt.

Bundesrat hat Sparplan aufgetischt

Zur Erinnerung: Der Bundesrat hat einen Sparplan ausgearbeitet, den er Ende Januar in die Vernehmlassung geschickt hat. Insgesamt soll der Bundeshaushalt ab 2027 mit dem Entlastungspaket 27 um 2,7 bis 3,6 Milliarden Franken entlastet und wieder ins Gleichgewicht gebracht werden.

2027 und 2028 erwartet der Bund gemäss aktueller Finanzplanung strukturelle Defizite von bis zu 3 Milliarden Franken.