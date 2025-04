Ein Anruf mit unerwarteten Folgen: SVP-Nationalrat Andreas Glarner zerstört beim Rückwärtsfahren einen Thermomix. Der Politiker nimmt den Vorfall mit Humor und teilt die Geschichte in einer Sprachnachricht.

Nastasja Hofmann Redaktorin Politik

Nastasja Hofmann Redaktorin Politik

Dem SVP-Politiker Andreas Glarner (62) ist ein Missgeschick passiert. Die Akteure: sein Auto, ein Thermomix und ein Telefonanruf. Wie es dazu kam, löst Nebelspalterjournalistin Camille Lothe (31) in der neusten Podcastepisode von «Nebelspalterinnen» auf. Der Hintergrund war eine Recherche, für die Lothe ein Statement des Nationalrates brauchte. Das lenkte den Aargauer anscheinend dermassen ab, dass er mit seinem Auto einen Thermomix überfuhr. Aber von Anfang an.

Mit Erlaubnis vom Unfallverursacher Glarner veröffentlicht Lothe im Podcast dessen Sprachnachricht. Darin enthüllt der SVP-Politiker, was sich genau ereignete. Anscheinend verkauft der Politiker und Unternehmer jetzt auch noch das Haushaltsgerät Thermomix. Vor seinem Haus wollte er eines der besagten Geräte in sein Auto verladen und seinem Nationalratskollegen Walter Gartmann (SVP, 56) zustellen.

Ein Anruf mit Folgen

Dummerweise vergass er seinen Autoschlüssel im Haus, weshalb der das Gerät auf der Strasse stehen liess, um den Schlüssel zu holen. Während er dann ins Auto einstieg, empfing er den Anruf von Camille Lothe. «Da bin ich jeweils leicht abgelenkt», wie Glarner erzählt. Prompt legte er dann den Rückwärtsgang ein und überfuhr den Thermomix, welchen er vor lauter telefonieren auf der Strasse vergass.

Immerhin nimmt er sich selbst nicht zu Ernst. Lachend kommentiert Glarner seinen Fauxpas: «Das ist der Running Gag, dass man nicht mehr daran denkt, was hinter dem Auto steht.» Sein Kunde und Politkollege Gartmann sah das aber nicht so eng. Den leicht lädierten Thermomix durfte Glarner dennoch liefern. «Wenn man mit dir telefoniert, werden halt Haushaltsgeräte überfahren», beendet Glarner die Sprachmemo an Camille Lothe.

Das Podcast-Duo Stephanie Gartenmann (23) und Lothe kugeln sich vor lachen. Für Lothe sei dies eine der lustigsten Nachrichten, die sie je empfangen hat. Die Journalistinnen geben dem Publikum aufgrund Glarners Unfall direkt noch einen Dating-Tipp mit auf den Weg: «Finde einen, der 1700 Franken für dich überfährt, nur weil ein Anruf ihn so aus der Fassung bringt.»