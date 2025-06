Bund setzt beim Sport zum Spar-Hammer an

Die Fussball-EM soll einen neuen Boom bei Mädchen und jungen Frauen auslösen. Dieser wird nun aber vom Bund torpediert. Foto: NICOLA PITARO

Breitensport wird Opfer seines eigenen Erfolgs

Ausgerechnet wenige Tage vor dem Anpfiff zur Frauen-Fussballeuropameisterschaft setzt der Bund beim Breitensport zur Blutgrätsche an. Denn eigentlich ist der Grossevent mit der Hoffnung verbunden, Tausende Mädchen und junge Frauen für den Fussball zu begeistern und diesem so ganz neuen Schwung zu verleihen. Nun aber werden alle die Bemühungen ausgerechnet vom Bundesamt für Sport (Baspo) torpediert.

Der Bund setzt beim Jugend+Sport (J+S) zum Kahlschlag an. Dabei räumt sogar das Baspo in einer Mitteilung, die Blick bereits vorliegt, ein: Es handelt sich dabei nicht nur um das grösste Sport-Förderprogramm des Bundes, sondern auch um das erfolgreichste. Im 2024 haben so viele Kinder und Jugendliche wie noch nie an J+S-Aktivitäten teilgenommen.

Mehr Kinder – weniger Geld

Nun aber wird der Breitensport Opfer seines eigenen Erfolgs. «Die Rekordzahlen und die Prognosen führen dazu, dass bei gleichbleibendem Kredit die Beiträge ab 2026 um 20 Prozent gekürzt werden müssen», meldet das Bundesamt. Erst am Donnerstagmorgen wurden auch Sportverbände und Kantone informiert.

Seit Jahren erreichen die Zahlen Rekordwerte: Über 680'000 Kinder und Jugendliche haben im vergangenen Jahr an J+S-Angeboten teilgenommen. Die Kehrseite der Medaille: Weil die vom Parlament bewilligten Kredite nicht mehr reichen würden, müssten die Subventionstarife gekürzt werden. So soll ein Defizit vermieden werden. So wurden etwa für das Jahr 2024 rund 115 Millionen Franken bewilligt – und vollständig ausgeschöpft.

Schon im laufenden Jahr hätten Beitragskürzungen nur dank Finanzkniffs vermieden werden können. Im 2026 werde das aber nicht mehr reichen. «Das prognostizierte Wachstum von J+S einerseits und die Sparvorgaben des Bundesrats andererseits (2,2 Millionen bei J+S) werden zu einem deutlichen Kreditdefizit führen», hält das Baspo fest. Das könne auch mit Steuerungsmassnahmen nicht mehr verhindert werden. Leidtragende sind die Kinder sind Jugendlichen.