Atomabfall Zwischenlager hätte genug Platz für längere AKW-Laufzeit

Das atomare Zwischenlager in Würenlingen AG ist seit 25 Jahren in Betrieb. Die Lagerkapazität würde auch bei längeren AKW-Laufzeiten ausreichen, wie es bei der Axpo heisst. Die Standortregion erhält bis 2074 eine Entschädigung in Millionenhöhe.

Publiziert: 14:48 Uhr