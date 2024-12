Axpo will AKW Beznau bis 2033 laufen lassen

Die Schweizer Atomkraftwerke Beznau 1 und 2 sollen noch bis 2033 respektive 2032 laufen. Danach will die Kraftwerksbetreiberin die Reaktoren stilllegen, wie die Axpo am Donnerstag mitteilte. Block 1 ist das weltweit älteste AKW, das am Netz ist.

Foto: KEYSTONE/Walter Bieri

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Axpo zieht dem AKW Beznau den Stecker. Noch bis 2033 sollen die beiden Blöcke Strom produzieren. Danach sollen sie ausser Betrieb genommen und stillgelegt werden. Somit wird Beznau bei der Abschaltung auf 64 Jahre Stromproduktion kommen.

Der Entscheid folge auf «umfangreiche» Prüfungen, schrieb die Axpo. Dabei seien externe Spezialisten, Lieferanten sowie die Aufsichtsbehörde Ensi mit einbezogen worden. «In allen Überlegungen stand der Aspekt der Sicherheit an oberster Stelle.»

350 Millionen Franken Investition

Um den Weiterbetrieb zu sichern, wird der grösste Energiekonzern der Schweiz weitere 350 Millionen Franken investieren. Die Axpo habe seit Inbetriebnahme über 2,5 Milliarden in die Nachrüstung und Modernisierung der beiden Kraftwerksblöcke investiert.



Das AKW Beznau produziert pro Jahr rund 6 Terawattstunden Strom, was einem Verbrauch von 1,3 Millionen Vierpersonenhaushalten entspricht. Block 1 ist seit 1969 am Netz und Block 2 seit 1971. Die Meiler haben unbefristete Betriebsbewilligungen und bisher gab es kein konkretes Abschaltdatum.



Innerhalb der Branche wurde bisher eine Lebensdauer von mindestens 60 Jahren gehandelt. So soll etwa das jüngste und grösste Atomkraftwerk der Schweiz in Leibstadt, das seit 1984 in Betrieb ist, bis mindestens 2045 Strom produzieren. Beznau wird damit zum zweiten und dritten Kernkraftwerk, dass abgeschaltet wird. Schon 2019 lieferte das AKW Mühleberg der Berner BKW das letzte Mal Strom.