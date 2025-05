Wir halten dich auf dem Laufenden

In mehreren Schweizer Städten finden heute Kundgebungen zum Tag der Arbeit in der Schweiz statt, bei bestem Frühsommerwetter. Unter anderem spricht SP-Bundesrat Beat Jans an der Feier in Olten SO, Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider tritt in Freiburg auf, SGB-Präsident Pierre-Yves Maillard im La Vallée de Joux und in St. Gallen. Wir halten dich auf dem Laufenden.