1/6 Schlüsselübergabe: Ueli Maurer gab Ende 2022 das Finanzdepartement an Karin Keller-Sutter ab.

Bundesbern steht vor einer Budgetschlacht. Die steigenden Ausgaben für Armee oder AHV zwingen Bundesrat und Parlament, jeden Franken umzudrehen, damit das für 2025 budgetierte Defizit von 700 Millionen Franken nicht noch grösser wird. Der Spardruck ist enorm. Auch den Beamten könnte es an den Kragen gehen: Allen voran die SVP sieht beim Bundespersonal 1,5 Milliarden Franken Sparpotenzial. Der Bund beschäftigt derzeit rund 43'000 Angestellte.

Zu viel Speck, von dem man ein gutes Stück abschneiden kann, ohne dass die Aufgaben des Bundes darunter leiden? Eine neue Aussage von alt Bundesrat Ueli Maurer (73) lässt den Schluss zu: ja, kein Problem!

Maurer: «Je mehr Untergebene, desto wichtiger scheint er»

In einem Porträt der renommierten Autorin Margrit Sprecher (88) in der «NZZ am Sonntag» stellt sich Ueli Maurer (SVP) als Magistrat dar, der im eigenen Departement vorbildlich gespart hat. Ohne dass das weiter aufgefallen sei, habe er 700 Stellen gestrichen. Heute seien die Lücken bereits wieder aufgefüllt. Die menschliche Natur halt, so Maurer. «Je mehr Untergebene jemand hat, desto wichtiger scheint er.»

Mit der Aussage giesst Maurer Öl in die aufgeheizte Spardebatte und platziert ein Seitenhieb gegen seine Nachfolgerin Karin Keller-Sutter (60). Sie hat 2023 von Maurer das Departement übernommen. Hat die FDP-Politikerin 700 Stellen aufgebaut, die Maurer zuvor gestrichen hatte? Ein brisanter Vorgang – falls dem tatsächlich so ist.