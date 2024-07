Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/7 Die historische PK zum Untergang der Credit Suisse: Mehrere Involvierte aus Behördenseite werden jetzt von der PUK heftig kritisiert.

Jean-Claude Raemy Redaktor Wirtschaft

Die Finanzmarktaufsicht (Finma) stand schon früh nach dem Ende der Credit Suisse im März 2023 am Pranger. Auch der Bundesrat, der die CS-Übernahme durch die UBS orchestrierte, musste sich rechtfertigen. Und die Nationalbank musste sich anhören, dass sie die Risiken bei der CS nicht rechtzeitig erkannt oder nicht angemessen darauf reagiert habe.

Schnee von gestern? Mitnichten!

Ein Zwischenbericht der parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK) zum Untergang der Credit Suisse, mit Schwerpunkt auf den Jahren 2015 bis 2023, attestiert den involvierten Behörden grobe Fehler, wie die «SonntagsZeitung» berichtet. Ob sich Finma-Präsidentin Marlene Amstad (55), die bisher unbeschadet durch diese Krise kam, weiter halten kann?

Finma und Nationalbank haben «versagt»

So lasse der PUK-Bericht kein gutes Haar am Vorgehen der Finma in Sachen CS. Vorgeworfen wird der Behörde «mangelndes Durchsetzungsvermögen», insbesondere nachdem ein «Run» von CS-Kunden auf ihre CS-Konten die Bank in Liquiditätsengpässe brachte. Dass der Finma dabei die Hände gebunden waren, wie diese argumentierte, wird im PUK-Bericht dementiert.

Die Nationalbank, die als Kreditgeber letzter Instanz genügend Liquidität hatte, um den genannten Liquiditätsengpass zu überbrücken, tat laut PUK auch zu wenig. Sie garantierte zwar 250 Milliarden Franken bei der Fusion UBS/CS, war aber davor bei der Vergabe einer Notfall-Liquidität äusserst restriktiv.

Der PUK-Zwischenbericht komme zum selben Schluss wie der Expertenbericht von Paul Tucker, der Grundlage für den «Too big to fail»-Bericht des Finanzdepartements war: Die Schweizer Behörden waren unvorbereitet, obwohl die CS systemisch wichtig war und deren Probleme seit längerem bekannt.

Werbung

Die Nationalbank kontert, dass die CS «das Potenzial für Liquiditätshilfe mit ihren Vorbereitungsarbeiten nicht ausgeschöpft» habe.

Auch Ueli Maurer am Pranger

Auch Alt-Bundesrat Ueli Maurer (73) muss im PUK-Zwischenbericht einstecken. Das Unvorbereitet-Sein sei hauptsächlich sein Verschulden. Maurer war von 2015 bis 2022 Finanzminister und damit oberster politischer Verantwortlicher.

Er brachte zwar das Thema im November 2022 in den Bundesrat. Und handelte mit dem damaligen Nationalbank-Präsidenten Thomas Jordan (61) eine Soforthilfe von 50 Milliarden Franken aus, gekoppelt an weitere 100 Milliarden Franken mit Bundesgarantie. Als der damalige CS-Chef Axel Lehmann die Hilfe ablehnte, nahm Maurer dies hin.

Ebenso wurden weitere Bundesratstreffen mit der Finma abgehalten, ohne energische Massnahmen zu erzeugen. Ausbaden musste den Schlamassel letztlich Maurers Nachfolger Karin Keller-Sutter (60), die die Fusion der CS mit der UBS umsetzte. «Die am wenigsten schlechte Lösung», so das Fazit eines PUK-Mitglieds.