134 zu 56 Stimmen Nationalrat will gewaltfreie Erziehung im Gesetz verankern

Der Nationalrat will das Prinzip der gewaltfreien Erziehung von Kindern ausdrücklich im Schweizer Zivilgesetzbuch verankern. Als Erstrat hat er am Montag in seiner Sondersession eine entsprechende Bundesratsvorlage gutgeheissen.

Publiziert: vor 34 Minuten